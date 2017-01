BSC Süd 05 mit Teilerfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Nach der enttäuschenden 1:7-Niederlage am vergangenen Mittwoch beim Nord-Oberligisten FSV Optik Rathenow gelang dem BSC Süd 05 am Sonnabend zumindest ein Teilerfolg. Auf dem Kunstrasenplatz in Rathenow trennte man sich 1:1-Unentschieden vom Brandenburgligisten SV Schwarz/Rot Neustadt.

Die Nullfünfer kommen schwer in Tritt. Auch gegen die eine Klasse tiefer spielenden Neustädter bestimmten zunächst die Gäste das Geschehen, erspielten sich deutlich mehr Chancenvorteile. So musste Süd-Schlussmann Sven Roggentin schon in der Anfangsphase mehrmals reaktionsschnell klären, um einen frühen Rückstand zu verhindern.

Die Brandenburger, bei denen mit Rene Görisch, Tom Mauersberger, Maximilian Ladewig und El-Ali noch mehrere Stammkräfte fehlten, fingen sich nach 30 Minuten und kamen besser ins Spiel. Allerdings echte Torchancen boten sich für Atici (37.) und Marko Görisch (43.) nur durch Standardsituationen.

Nach der Pause stellte BSC-Trainer Özkan Gümüs mit Johannes Brückner einen 19-jährigen Testspieler für Roggentin ins Tor. Dieser hatte gleich in der 50. Minute seine erste Bewährungsprobe. Gerlach brachte seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall, den fälligen Strafstoß konnte Brückner im ersten Versuch noch abwehren, gegen den Nachschuss war aber auch er machtlos. 1:0 Neustadt (50.).

Obwohl Trainer Gümüs in Hälfte zwei kräftig wechselte, kamen die Brandenburger nun besser ins Spiel. Atici und der Ex-Südler Rojan Bozorgzadeh, der nach seinem USA-Studium wieder bei den Brandenburgern vorspielte, sorgten für Belebung in der Vorwärtsbewegung. Zwei Schüsse von der Strafraumgrenze von Leon Wieland (67.) und Atici (70.) bedrohten das Gästetor, allerdings bedurfte es einer Einzelleistung von Alexander Eirich in der 76. Minute, der sich gegen zwei Neustädter durchsetzte und flach zum 1:1-Endstand einschoss.

Das nächste Testspiel bestreitet der BSC Süd 05 am kommenden Sonntag (29. Januar) um 14 Uhr beim Oberligisten Grün-Weiß Brieselang.

BSC Süd 05: Roggentin (46. Brückner), Thokomeni (51. Groß), M. Görisch, Gerlach (75. Glomm), Ebert (46. Wieland), Klaka (61. Jaskola), Kohlmann (46. Soga) Michajlov (61. Nowadnick), Atici, Parfei (29. Bozorgzadeh), Eirich.