Gut aus der Winterpause gekommen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546705/

Angreifer Lucas Meyer war schon in erstaunlich guter Verfassung und trug mit drei Treffern entscheidend zum Sieg bei. Beim ersten Treffer nach 18 Minuten wurde er von Castro dos Santos gut in Szene gesetzt, während er beim zweiten Tor in der 63. Minute nach einem guten Soloauftritt den Ball ins Netz beförderte. Das dritte Tor in der 71. Minute, aus der Drehung geschossenen, war sehenswert. Der eingewechselte da Silva sorgte in der letzten Spielminute für den Endstand von 4:0.

Der FC Stahl zeigte läuferisch eine gute Vorstellung, das erinnerte an die tolle Vorsaison. Obwohl die Mannschaft erst seit einer Woche im Training steht, wurde jedem Ball nachgejagt, dem Kontrahenten keine Ruhepause gegönnt. Sicherlich sollte niemand diesen Erfolg überbewerten, doch dass der Oberligist in der gesamten Spielzeit nur auf vier Möglichkeiten kam, ist erstaunlich. Mit dem 0:4 waren die Brieselanger sogar gut bedient, die Gastgeber hatten noch einige Gelegenheiten liegen lassen.

Interessant auch die Neuzugänge Stefan Bannasch, der vor der Abwehr agierte und der Amerikaner Hunter auf der linken Verteidigerposition. Beide fügten sich gut in die Mannschaft ein, wie auch dos Santos, der auf der linken Angriffsseite wirbelte. Trainer Eckart Märzke war insgesamt mit der Leistung zu frieden.

Das nächste Testspiel bestreitet der FC Stahl am Sonntag (29. Januar) gegen SV Dessau 05. Entweder um 13 Uhr im Stadion am Quenz oder um 10 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Massowburg.

Am Sonnabend (28. Januar) bestreiten Teile der Mannschaft noch das eigene Hallenturnier in der Halle am Wiesenweg. Los geht es ab 18.30 Uhr.