Erste Trainingswoche endete mit 1:3 gegen BAK

Rathenow (MOZ) Testspiele spiegeln selten das wahre Leistungsvermögen eines Vereins wieder. Da wird auf verschiedenen Positionen gern experimentiert. Auch wird an der Taktik gefeilt. So gesehen, sind sowohl das 7:1 des FSV Optik Rathenow gegen den Brandenburger Sportclub Süd 05 am vorigen Mittwoch als auch das 1:3 gegen den Berliner AK am Samstag nicht überzubewerten.

Allerdings muss der BAK bereits am kommenden Sonntag wieder in der Regionalliga Nordost antreten. Zwar mit neun Punkten Rückstand zu Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena, haben aber die Berliner (Platz 3) die Lust am Aufstiegskampf bestimmt noch nicht verloren. Auf Platz 2 steht der FC Energie Cottbus, für den es ab 2. Februar in der Liga ernst wird und der am 25. März zum Landespokal-Halbfinale in Rathenow erwartet wird.

Die Optiker haben mit dem Testspiel gegen den BAK ihre erste Trainingswoche nach der Winterpause zum Abschluss gebracht. Jetzt geht es ins Trainingslager. Die Rückrunde in der Oberliga Nord beginnt für den FSV Optik (Platz 2) am 19. Februar gleich mit dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer VSG Altglienicke. Das Hinspiel hatten die Havelländer noch 0:1 verloren. Gelingt die Revanche, wird es sehr spannend in der Oberliga Nord.