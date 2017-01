Wieder mehr als 700 Neugeborene

artikel-ansicht/dg/0/

Der Tiefpunkt war 2011 erreicht, als es nur noch 618 Neugeborene waren. Immerhin wuchs die Zahl der Geburten wieder und lag 2015 bei 668. Im vorigen Jahr kamen 758 Mädchen in den Havelland-Klinken zur Welt, 370 in Rathenow und 388 in Nauen, also insgesamt 90 mehr als im Vorjahr.

Die größten Baby waren 59 Zentimeter groß. Das waren zwei Jungen und ein Mädchen, die in Nauen entbunden wurden. Das größte Baby in Rathenow war in ein Junge und war 57 Zentimeter groß. Das mit 5,275 Kilogramm schwerste Baby, ein Junge, war 55 bei der Geburt Zentimeter groß. Es erblickte in Nauen das Licht der Welt.

In Rathenow wurden vier Mädchen Emma genannt. Das war der meist vergebene Name in der havelländischen Kreisstadt. Charlotte, Lina, Maria, Leonie, Emily, Elias und Luca heißen jeweils drei neue Erdenbewohner, die in Rathenow entbunden wurden. Derweil ist Nele (sieben Mal) in Nauen der meistvergebene Vorname bei den Mädchen, Paul (fünf Mal) bei den Jungen. Dort folgen Emma, Charlotte, Oskar, Aaron, Lukas, Finn und Ben (je vier Mal).