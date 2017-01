32 Rinder von Koppel verschwunden

artikel-ansicht/dg/0/

Luckau (dpa) Viehdiebe haben möglicherweise von einer Koppel im Luckauer Ortsteil Terpt 32 Rinder gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der Besitzer seine Tiere am Montagmorgen versorgen, als er den Diebstahl bemerkte. Die Langfinger müssen in der Nacht mit einem Laster direkt an die Weide herangefahren sein, die Tiere zusammengetrieben und eingeladen haben. Der Sachschaden wird von der Polizei mit 35 000 Euro taxiert.