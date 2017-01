Nach Todesschuss: Drei Jahre Haft für Jäger

artikel-ansicht/dg/0/

Der Andrang am zweiten Tag des Prozesses gegen den Brieselanger Unternehmer war so groß, dass vier Journalisten erst nach der ersten Verhandlungspause noch auf zusätzlich aufgestellten Stühlen im Saal 10 des Amtsgerichts Platz fanden.

In der Hauptverhandlung äußerte sich der Angeklagte zum ersten Mal selbst, nachdem er am ersten Verhandlungstag eine schriftliche Einlassung von seinem Anwalt verlesen ließ. Auf Befragen gab er an, dass er schon mehrmals mit dem Gewehr geschossen und auch Tiere erlegt habe. "Ich habe das Schwein deutlich gesehen und immer im Blick", berichtete Alexander R. über den fraglichen Abend und beteuerte, dass er "niemanden wahr genommen hätte". Er habe nur kurz das Fernglas abgesetzt, um das Gewehr anzulegen und durch das Zielfernrohr der Flinte auf das Blatt des Keilers gezielt. "Ich habe mich schrecklich gefühlt, als ich gesehen habe, was passiert war."

Zeuge René Reiter, Jagdpächter des Reviers in Tietzow, in dem das Unglück im September 2016 geschahen war, bestätigte in seiner Aussage das Vorkommen von mehreren Wildwechseln in diesem Gebiet. "Genau an dieser Stelle wurde schon zwei Wochen vorher ein Wildschwein erlegt", erklärte der Jagdpächter. Er schilderte den Angeklagten im Umgang mit Waffen als "zurückhaltend und vorsichtig". "Aus 100 Meter Entfernung aus dem Stand zu schießen, wäre jedoch auch für mich mit 17 Jahren Jagderfahrung nicht einfach." Der Angeklagte hatte erst drei Monate vor dem Verhängnis den Jagdschein gemacht.

Ein Rechtsmediziner, als Sachverständiger in den Zeugenstand gerufen, gab zu Protokoll, dass der Schuss das Opfer links in der Seite in Brusthöhe traf und rechts die Kugel wieder austrat. Dabei wurde die Aorta zerrissen und Norman G. verblutete in kurzer Zeit. Dann traf der Schuss Katazyna K. am Oberarm, die Patrone blieb stecken und verursachte einen Trümmerbruch. Die Schmerzensgeldansprüche der jungen Polin und der Eltern des Opfers wurden in einem Adhäsionsverfahren während der Hauptverhandlung noch geklärt. In dem ausgehandelten Vergleich wurden Familie G. 15.000 Euro zugesprochen, Katarzyna K. erhält 25.000 Euro als Entschädigung für die erlittenen Schmerzen und die traumatische Erfahrung. Diese Kosten, sowie die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte.

Nach dem Verlesen des Mitschnitts vom Anruf bei der Notrufrettung durch Alexander R. war die Beweisaufnahme beendet. In seinem Plädoyer, das mit der Forderung nach einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten endete, ging Staatsanwalt Schuldt hauptsächlich auf die Fahrlässigkeit im Bezug auf die Unfallverhütungsvorschriften des Jagdgesetzes ein, die besagen, "dass sich ein Jäger erst vergewissern muss, dass keine Gefährdung von Personen gegeben ist." Außerdem, so führte der Ankläger weiter aus, "ist es für mich absolut unverständlich, warum der Angeklagte das Paar trotz roter Jacke und orange farbiger Decke nicht gesehen hat. Obwohl kein Vorsatz vorliegt, sondern von Fahrlässigkeit auszugehen ist, muss an diese Tat doch anders herangegangen werden, als an eine fahrlässige Tötung im Straßenverkehr." Der Anwalt von Familie G. Matthias Schöneburg, zweifelte die Glaubwürdigkeit des Angeklagten in Hinblick auf die Wildschweinsichtung an. Er glaube, so der Anwalt, dass Alexander R. einer Verwechslung erlegen sei. Der Angeklagte sei davon ausgegangen, dass im Maisfeld ein Wildschwein sei. Im Hinblick auf das Strafmaß schloss sich der Anwalt dem Staatsanwalt an, ebenso der Anwalt von Nebenklägerin Katarzynka K.

In seiner Verteidigungsrede versuchte der Anwalt des Angeklagten, Harald Krömling, die Vorbehalte an der Fahrlässigkeit darzulegen. So wies er darauf hin, dass es keine unmittelbaren Zeugen gab und dass die Jagdausrüstung seines Mandaten absolut dämmerungstauglich gewesen sei. Der Verteidiger zweifelte die Sichtbarkeit der Opfer im hohen Gras und verwies noch einmal auf das Verhalten seines Mandaten nach der Tat. "Er holte Hilfe, bemühte sich um Schadenswiedergutmachung und entschuldigte sich bei Familie G." Dann plädierte der Anwalt auf Freispruch, "da keine grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist."

Nach einem letzten Wort gefragt, antwortete Alexander R. leise: "Es tut mir wahnsinnig leid. Wenn ich könnte, würde ich alles gerne rückgängig machen."

Nach einer Pause erwarteten alle Anwesenden im Saal 10 gespannt die Verkündung des Urteils durch Richter Martin Paßmann: "Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt."

In der Urteilsbegründung meinte der Richter: "Die Urteilsfindung war nicht einfach. Denn schließlich ist der Angeklagte noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten, lebt in einer festen Partnerschaft, hat zwei Kinder und eine eigene Firma. Trotzdem muss man ihm eine eklatante Verletzung der Sorgfaltspflicht als Jäger vorwerfen, mit den schlimmen Folgen der Tat. Er hat damit gegen die Jagd-Unfallverhütungsvorschriften verstoßen. Deshalb ist eine Freiheitsstrafe angemessen, auch als Präventivmaßnahme." Alexander R. nahm das Urteil ohne erkennbare Regung zur Kenntnis.