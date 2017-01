artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wenige Tage nach der Entdeckung eines toten Rentners in einer Tiefkühltruhe haben Berliner Ermittler Hinweise auf ein weiteres Gewaltverbrechen desselben Tatverdächtigen. Der 55-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, hatte auch Zugriff auf das Konto einer heute 92-jährigen Frau, die seit Ende 2000 verschwunden ist, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Es bestehe Mordverdacht.