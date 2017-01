Einwohner zu Stadtvillen informiert

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (zig) Für die geplante Einwohnerversammlung zur zweiten Änderung des Bebauungsplans Sportzentrum an der Trenckmannstraße gibt es nun einen festen Termin. Wie die Neuruppiner Rathaus-Sprecherin Michaela Ott am Freitag auf Nachfrage mitteilte, sollen die Anwohner über die Pläne am Mittwoch, 8. Februar, informiert werden. Die Versammlung findet im Ratssaal statt und wird um 18 Uhr beginnen. Ob dann auch die Gutachten vorliegen, konnte sie am Freitag aber nicht sagen. Diese Gutachten hatte Arne Krohn im vergangenen Jahr als Grund dafür bezeichnet, die Infoveranstaltung erst 2017 ausrichten zu wollen.