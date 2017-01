Auf internationalem Pflaster

artikel-ansicht/dg/0/

Die Teilnehmerinnen der Spooks- Amateur-Trophy, Friederike Eggersmann und Saskia Ohrmund (beide vom Reit- und Landgestüt Neustadt), hatten ihre Pferde in den Messehallen in Boxenzelten neben den Pferden von Holger Wulschner, Daniel Deusser - seit Anfang Januar die Nummer eins der Weltrangliste - oder neben den Pferden von Marcus Ehning stehen. Die 20-jährige Ohrmund startete zum ersten Mal in der Spooks-Amateur-Trophy dank der Unterstützung ihres Sponsors, dem Wittenberger Unternehmer Kurt Treger. Ein zweiter Platz und zwei Siege in der Medium-Tour brachten ihr 98 Punkte in der Wertung ein. Die besten zwölf internationalen Reiter qualifizierten sich für das Finale am Sonntag, bei dem es einen Pferdetransporter zu gewinnen galt. Auf den Etappen Hamburg, Wiesbaden, Paderborn, München und Frankfurt sowie natürlich in Leipzig gab es Punkte. Groß war die Enttäuschung bei Saskia Ohrmund, dass sie am Sonntag als 20. in diesem Ranking nicht mehr starten durfte. "Das machen wir in diesem Jahr anders", sagt Kurt Treger und hat gleich für die Spooks-Tour beim Hamburger Derby genannt.

Friederike Eggersmann hingegen schaffte den Sprung in das Finale, nachdem sie bereits in Paderborn, München und nun auch in Leipzig punktete. Sie konnte sogar die Kräfte ihres Pferdes Lauricio schonen und brauchte am Sonnabend gar nicht mehr starten, um weitere Punkte zu sammeln. Sie schaffte den Sprung sowohl mit ihrer Stute Calotta als auch mit Lauricio, hatte sich aber am Sonntag für den Start mit ihrem Lieblingspferd entschieden. Durch einen leichten Fehler verpasste sie den Einzug ins Stechen, landete auf Platz sieben der Large-Tour und kassierte dafür immerhin noch 200 Euro. "Das war schon ärgerlich, so ein leichter blöder Fehler", sagt die 20-Jährige doch ein wenig enttäuscht nach dem Springen.

Am Start waren auch Neustädter Hengste bei der Jubiläums-Gala zum 20. Geburtstag der "Partner Pferd". Es war ein beeindruckendes Erlebnis, vor vollbesetzten Ränge zu starten - das Publikum gilt eines der besten der Welt. Das sagen die internationalen Fahrer und Reiter. Der 1 000 000. Besucher wurde auf der 20. Partner Pferd begrüßt. Insgesamt kamen über 70 000 an den vier Turniertagen.