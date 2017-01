Munitionssuche auf dem Flugplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Das erklärte Andrea Magdeburg, Geschäftsführerin der brandenburgischen Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH (BBG) auf RA-Nachfrage. Die BBG hatte ab 2010 einige Areale des ehemaligen Flugplatzes in Neuruppin verkauft. All das war unter der Annahme geschehen, dass es auf den Flächen keine Munitionsbelastung gebe. Nachdem einer der damaligen Käufer aber eine Nutzungsänderung für sein Grundstück beantragt hatte, war ihm erklärt worden, dass dort noch immer Munition im Boden sein könnte (RA berichtete).

"Wir werden die Sondierung zeitnah in Auftrag geben. Es werden dabei keine Kosten für die Käufer entstehen", versicherte Magdeburg. Sie rechnet damit, dass die Arbeiten voraussichtlich in einem halben Jahr abgeschlossen sind. Sollte dabei Munition gefunden werden, werde diese selbstverständlich beräumt.

Dass die Flächen als unbelastet verkauft wurden, es aber nicht waren, liegt laut BBG an einem Missverständnis. Die Gesellschaft hatte die Alt Ruppiner Pie & Co. Ingenieur GmbH mit der Erschließung der Flächen beauftragt. Dort hatte man sich an den brandenburgischen Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) gewandt. Der wiederum hatte für einige Areale bescheinigt, dass es keine Kampfmittelbelastung gebe. Sowohl bei Pie & Co. als auch bei der BBG war diese Aussage für das gesamte Vorhaben gewertet worden. Wie KMBD-Sprecherin Gabriele Krümmel mitteilte, habe man sich aber nur auf die Erschließung von Medien wie Trinkwasser, Strom, Gas und Telekommunikation bezogen.

Ein derartiges Missverständnis habe es in ihrer gesamten Arbeit seit 1994 nicht ein einziges Mal gegeben, so BBG-Chefin Magdeburg. In dieser Zeit seien rund 90000 Hektar vormals militärisch genutzter Flächen verkauft worden.