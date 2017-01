Gericht versagt altem Plan die Wirksamkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Die Entscheidung des OVG geht zurück auf eine Klage der Prignitzer Gemeinde gegen das Land. Die Kommune will auf einem nicht dafür ausgewiesenen Gebiet Windenergie gewinnen. Das Areal soll sich direkt an einen bestehenden Windpark anschließen. Eine dafür erforderliche Ausnahme verweigerte die zuständige Landesbehörde und verwies auf den beschlossenen Plan von 2003.

Das Verwaltungsgericht Potsdam entschied im Juli 2016 allerdings, dass der Windenergieplan von vor 14Jahren unwirksam ist. Das Land wollte nun in Berufung gehen - diese verwarf das OVG nun aber. Damit ist rechtskräftig, dass Karstädt außerhalb ausgewiesener Windkraft-Eignungsflächen bauen lassen darf.

Der Chef der in Neuruppin ansässigen Planungsstelle Prignitz-Oberhavel, Ansgar Kuschel, verwies am Montag darauf, dass das aber keine Auswirkungen auf andere Kommunen habe. "Für Karstädt mag der Plan von 2003 nun nicht mehr gelten, für alle anderen 67Gemeinden in unserem Gebiet tut er es aber noch", sagte er. Den Plan gänzlich ausgehebelt hätte nur ein sogenanntes Normenkontrollverfahren. Das hätte aber innerhalb von zwei Jahren in die Wege geleitet werden müssen - also bis 2005. "Jetzt geht es vor den Gerichten also nur um Einzelfallentscheidungen", so Kuschel.

Neben dem Karstädter Verfahren gibt es noch drei andere Verfahren. Eines betrifft Holzhausen bei Kyritz, die zwei anderen Fälle im Amt Meyenburg. In diesen drei Fällen hatte das Landesumweltamt die Anlagen nicht genehmigt. Dagegen wird nun geklagt. Alle drei Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.

Im Karstädter Fall griffen die Verwaltungsgerichte auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2009 zurück - also sechs Jahre nach dem Aufstellen des derzeit gültigen Plans. Demnach hätten 2003 harte und weiche Tabuzonen genauer definiert werden müssen, das heißt: Es muss zum einen ersichtlich sein, wo aus welchen Gründen zwingend keine Windräder entstehen dürfen - das sind die harten Tabuzonen: direkt vor der Haustür beispielsweise oder in einem Naturschutzgebiet. Zum zweiten müsse klargestellt werden, in welchen Bereichen die Planungsgemeinschaft aus bestimmten Gründen keine Windkraftnutzung zulassen will. Für solche weichen Tabuzonen müssen besondere Kriterien definiert werden. Drittens muss die Planungsgemeinschaft festlegen, wo sie aufgrund einer ortsbezogenen Einzelfallabwägung anderen Nutzungen den Vorrang einräumt.

Diese Rechtssprechung fließt bereits in der aktuellen Diskussion um den neuen Windenergie-Plan mit ein. Allerdings droht dabei weiteres Ungemach. Denn nach aktuellem Stand will die Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel lediglich 1,4Prozent der Flächen Pringitz', Ostprignitz-Ruppins und Oberhavels für neue Windkraft-Nutzung ausweisen(RA berichtete). Das Land verlangt aber zwei Prozent.

"Wir möchten natürlich keine Konfrontation", sagte Ansgar Kuschel. Wie diesem Vorbehalt nun zu begegnen sei, ist allerdings noch unklar. "Wir warten derzeit eine schriftliche Stellungnahme des Landes ab", betonte Kuschel. Er ist sich sicher, dass die Planungsgemeinschaft in der Antwort ans Land gute Argumente finden muss, warum die Zwei-Prozent-Strategie in Prignitz-Oberhavel nicht eingehalten werden kann. "Denn diese Frage wird es sicher geben", so Kuschel.