Strafgefangener zurück hinter Gittern

artikel-ansicht/dg/0/

Wulkow (dst) Sechs Tage nach seinem Verschwinden aus der Justizvollzugsanstalt Wulkow ist ein 31-jähriger Strafgefangener am Montag von Revierpolizisten gestellt und festgenommen worden. Der Mann sei nach Ermittlungshinweisen in einer Wohnung in Oranienburg ausfindig gemacht worden und habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet, bestätigte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Der Strafgefangene, der noch am Montag in die Justizvollzugsanstalt überführt wurde, war am vorigen Dienstag von einem Ausgang, der zur Entlassungsvorbereitung genehmigt worden war, nicht wieder zurückgekehrt. Er verbüßt in Wulkow eine eher geringfügige Strafe, die im April dieses Jahres abgesessen gewesen wäre. Ob der Mann nun länger hinter Gittern bleiben muss oder bereits gewährte Hafterleichterungen gestrichen bekommt, liegt jetzt in den Händen der Justiz.