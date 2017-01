artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke/Nordbahn/Neuruppin (dpa) Weil sie einen Scharfschützen auf einem Hausdach vermutete, hat eine Frau in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) die Polizei gerufen. Der 26-Jährige Mann soll aus einem Gasdruckgewehr geschossen haben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag in Neuruppin mitteilte. Das Gewehr hatte eine Zweibein als Stütze sowie ein Zielfernrohr und habe so einem Scharfschützen-Gewehr geähnelt, hieß es. Der Mann habe am Samstag offenbar auf dem Dach des Hauses liegend Diabolos verschossen. Einen Waffenschein besaß er nicht. Die Beamten nahmen das Gewehr mit.