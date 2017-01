Dicke Luft um Bronchichi

artikel-ansicht/dg/0/

Sogar die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwig sind sekundenlang überrascht: Mit einem Lächeln erklärt Honey (bürgerlicher Name Alexander Keen) am Sonntag, dass er zur Dschungelprüfung auf dem Serviertablett nicht antreten kann: Sein Hals sei aus muskulösen Gründen viel dicker als der seiner Mitstreiter, und an der Gurgel hört bei ihm der Spaß auf.

Den verdirbt er mit dieser Ansage auch seinen festgezurrten Kollegen. Wie die Spanferkel auf der Garnierplatte hocken sie bereits hinter Glas und warten auf allerlei Getier, das sie während eines Buchstabierspiels über sich ergehen lassen sollen. Doch Honey will nicht. Das Spiel ist vorbei, bevor es angefangen hat, keine Sterne und - Überraschung! - das Abendessen besteht aus Reis und Bohnen.

Perfekter kann der Dschungel-Zoff gar nicht inszeniert werden, und so lehnt sich nicht nur das Moderatorenteam genüsslich zurück, um der Rückkehr der vom eigenen Mann geschlagenen Truppe ins Camp beizuwohnen. 15 Minuten geben sie einander, um sich zu beruhigen - doch Hanka und Florian fangen schon mal an, ihrem Ärger Luft zu machen. Vor allem das Gegrinse von Honey zehrt an ihren Nerven. Sie nehmen ihm die Platzangst nicht ab. Ganz anders Camp-Papa Marc. Nimmermüde argumentiert er für den Teamgeist, für "La Familia" und erinnert daran, dass ein "Nein" nun mal ein "Nein" ist. Hatte man das nicht schon irgendwo gehört?

Wer bislang noch daran zweifelte, dass Gina-Lisa im Leben so viel Unbill erleiden musste, darf an diesem Abend verstehen: Zunächst vom geschätzten Honey total enttäuscht, bittet sie den Selbstvermarkter zum Gespräch unter vier Augen. Selbst sein Gegrinse kann der König des Kalküls der Königin des Verzeihens erklären: "Manchmal hast du dein Gesicht nicht immer 100-prozentig unter Kontrolle." Das kann Gina-Lisa nachvollziehen. Schließlich wirkt auch ihr Gesicht nicht so, als könnte sie es immer nach ihren Wünschen bewegen.

Friede, Freude, Reiskuchen bei den einen. Wut und Zorn bei den anderen. Als Ex-Honey ungerührt damit beginnt, nicht nur seine Halsmuskeln zu trainieren (zwischendurch schneidet RTL immer wieder Bilder, die ihn mit Zigarette zeigen), bröckelt das Bild des Bronchitis-Kranken, der von Camp-Autor Micky Beisenherz schon Bronchichi getauft wurde. "Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Ebenen ich das nicht fassen kann", bricht es aus Hanka heraus. Und Kader Loth fasst die Lage pragmatisch zusammen: "Okay, Leute, der hat verkackt. Wollen wir ihn umbringen? Jetzt oder später?"

Brot und Spiele eben. Oder, im Januar 2017, Bohnen und Spektakel. Das Dschungelcamp, aus dessen Mitte am Sonnabend der neue Herrscher gewählt werden wird, gewinnt an Tempo. Wen interessieren Ekel-Prüfungen oder Geschicklichkeitsübungen? Es geht um Gruppendynamik, um soziales oder unsoziales Verhalten, um Selbstinszenierung und Marketingstrategien. Längst wird in der Fangemeinde diskutiert, dass Honey, der zwei Mal "vielleicht" das Camp verlassen sollte, ganz bewusst für diesen Eklat gesorgt hat, um seinen Verbleib dort zu sichern.

Und so wird er am Montag von seinen Mitstreitern für die Dschungelprüfung nominiert, die er gemeinsam mit Menschenfreund Marc ganz gut absolviert. Dass die Dschungelbewohner von RTL wegen diverser Regelverstöße (Zigarettentausch, Mikrofonentfernung, Feuerwache nicht zu zweit) nicht nur ihren Zigarettenvorrat, sondern auch fast alle Luxusgegenstände abgeben müssen, dürfte die Luft im Camp noch dicker machen.

Gute Voraussetzungen also für einen kurzweiligen Endspurt, in dem die Kontrahenten noch einmal alle Energie zur Stimmgewinnung mobilisieren müssen. Und auch wenn Honey dabei noch so sehr lächelt: Dschungelkönig wird er nicht.