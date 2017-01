Wenn Kicker-Träume wahr werden

artikel-ansicht/dg/0/

Wieder hatten einige Bundesliga-Vereine wie Hansa Rostock, RB Leipzig, der VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig ihre U12-Teams nach Bernau entsandt. Internationales Flair brachte mit Pogon Stettin ein 1. Bundesliga Club aus Polen nach Bernau. Und die Stars, die waren natürlich sie: die beiden Vertretungen aus dem Mutterland des Fußballs, aus England: Tottenham Hotspur und Manchester United. Mit der Zusagen des letzten Teams ging vor allem für Chef-Organisator Dirk Dittrich ein großer Traum in Erfüllung. "Manchester ist mein absoluter Lieblingsverein", berichtet Dittrich, der seine Freude darüber, dass es mit dem Team von der Insel geklappt hat, kaum verbergen konnte.

Das Eröffnungsspiel vor den komplett gefüllten Zuschauerreihen in der Erich-Wünsch-Sporthalle war dann gleich ein Knaller: FSV Bernau gegen Manchester United. Es waren keine 20 Sekunden gespielt, da fiel das erste Tor für Manchester. Kurz darauf das 2:0. Doch dann besannen sich die D1-Kicker des FSV und schossen unter tosendem Beifall der Zuschauer den Anschlusstreffer.

Und die Fans bekamen noch eine Menge geboten, denn am Ende war der FSV dem Ausgleich sogar näher als Manchester dem 3:1. Der Bernauer Hagen Stahl hatte es auf dem Fuß, doch der Ball sprang vom Innenpfosten wieder ins Feld. Schade - es blieb beim 2:1 für Manchester.

Am Ende reichte es für die Gastgeber nur zum letzten Platz, aber das war halb so wild. "Die Kinder haben in allen Partien gut gespielt, wir Trainer waren zufrieden", erklärte Co-Trainer Stephan Windisch. "Man merkt halt dann schon den Unterschied zwischen ambitioniertem Freizeitfußball, wie wir ihn betreiben und den Nachwuchsleistungszentren. Aber dafür haben die Kinder sich gut verkauft."

"Dieses Turnier ist eines der Top-Turniere hier im Umkreis. Sehr gut organisiert und mit viel Spielzeit für die Jungs, wir kommen immer sehr gerne her", erklärte RB Leipzig-Trainer René Hönisch, dessen Team am Ende Dritter wurde. Ganz zufrieden war der Coach damit nicht. "Wir haben uns im Halbfinale selber geschlagen, hatten uns schon vorgenommen, hier zu gewinnen. Aber bei solchen Turnieren gehört eben immer auch ein bisschen Glück dazu."

Rostock-Trainer Oliver Scheel freute sich ebenfalls, dabei sein zu können. "Bei uns in Mecklenburg gibt es kein Turnier auf diesem Niveau, dabei bräuchten die Jungs das viel öfter, sich mit so guten Teams messen zu können." Seine Mannschaft wurde am Ende Sechster. "Damit bin ich zufrieden", erklärte Scheel. Wie die meisten anderen Teams auch, trainieren seine Jungs dreimal in der Woche nachmittags und die Sportschüler zusätzlich zweimal vormittags.

Hertha BSC siegte im Finale gegen Manchester und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr. "Ich hätte schon eher mit RB Leipzig gerechnet im Finale", sagte Trainer Tobias Leuckefeld. "Aber ich freue mich auch über das Spiel gegen Manchester, denn den RB Leipzig treffen wir öfter, mit Manchester bekommen wir es natürlich nicht so oft zu tun." Auch für den Hertha-Coach ist das Bernauer Turnier fester Bestandteil des Sportkalenders. "Wir spielen ja sehr viele Turniere, aber hier ist eine so tolle familiäre Atmosphäre. Das ist schon etwas Besonderes."

Und Manchester? "Das war hier eine sehr gute Erfahrung für unsere Jungs. Solche Turniere spielen wir nicht so oft, vor allem mit der Bande und mit so vielen Zuschauern", fand Trainer Neil Gittins. "Ich hoffe, wir können nächstes Jahr wieder kommen."

"Manchester war ein totaler Magnet", sagt auch Dirk Dittrich. "Wir haben jetzt schon Anfragen von vielen Vereinen, die nächstes Jahr mitspielen wollen."