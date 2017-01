Arthur der Engel - ein Schwedter

artikel-ansicht/dg/0/

Himmlisch und liebenswert wie ein Engel gab sich Arthur bei seinem ersten großen Besuch. Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl hatte sich am Montag bei Elisabeth und Marco Scholz zum Besuch angemeldet, um deren Sohn als erstes Schwedter Baby des Jahres 2017 zu begrüßen. "Arthur", klärt die junge Mutter auf, "ist um die Mittagszeit am liebsten." "Manchmal schläft er durch, aber unser Kind kann auch anders", fügt der stolze Vater hinzu. Das junge Paar aus Neubrandenburg zog 2010 nach Schwedt, weil Marco im PCK einen Job als Mechaniker fand. Seine Freundin Elisabeth fand nach der Konditorlehre einen Job bei der Bäckerei Schmidt in Greiffenberg. 2014 heiratete das Paar, knapp zwei Jahre später halten sie überglücklich Sohn Arthur in den Armen. "Wir sind sehr glücklich und fühlen uns wohl", bestätigt Marco Scholz den Eindruck, den die junge Familie vermittelt, seine Frau ergänzt: "Wir fühlen uns jetzt auch wie Schwedter! Wir haben hier Freunde und gehen beim Schwedter Tanzsportclub tanzen."

Mit einem Kinder-T-Shirt mit der Aufschrift "Ich bin ein Schwedter", einem 50-Euro-Gutschein für das erste Konto des Kindes und mit Blumen und Glückwünschen für die Eltern begrüßte das Stadtoberhaupt die Familie in ihrer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in der Biesenbrower Straße. Schon seit ein paar Jahren begrüßt der Bürgermeister das erste Schwedter Neugeborene des Jahres mit dem Schwedt-Souvenir. Einen Tag vor Arthur kam die kleine Nele aus Schöneberg zur Welt. Auch Nele ist streng genommen ein Schwedter Kind, denn auch die neuen Erdenbürger aus Angermünde, Gartz oder eben Schöneberg, die im Schwedter Asklepios Klinikum geboren werden, erhalten vom Schwedter Standesamt den Geburtsort Schwedt beurkundet. Doch während Nele anschließend von ihren Eltern im Pinnower Meldeamt mit dem Wohnort Schöneberg gemeldet wird, ist Arthur tatsächlich der erste Schwedter Einwohner, der 2017 geboren wurde. Ihm gratulierte Jürgen Polzehl stellvertretend für alle Neugeborenen, die 2017 in Schwedt zur Welt kommen.

Die Wahl des schönen, seit Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland verbreiteten Vornamens Arthur hat übrigens nichts mit der berühmten ungarischen Fernsehserie "Arthur der Engel" zu tun. "Wir haben uns einen Namen ausgesucht, der nicht so verbreitet ist, der aber auch noch gut klingt, wenn unser Kind älter wird", erklärt Marco Scholz. Als Arthur als Name gefunden war, stellte sich heraus, dass auch Marcos Großvater so hieß. Und selten ist der Vorname in der Tat. 2016 wurden 374 Kinder in Schwedt geboren, davon 208 echte Schwedter: 102 Mädchen und 106 Jungen, und darunter nur ein Arthur.