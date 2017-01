Glücklich auch ohne Staffelstab

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Beim Brandenburg-Tag auf der Grünen Woche in Berlin haben am Montag Vertreter aus der Region Hauptrollen gespielt. Die Gemeinde Steinhöfel reichte den Staffelstab an den nächsten Ausrichter des Landeserntefests weiter, und zwei Bäckermeister erhielten Goldene Brezeln.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546763/

Ein letztes Mal stand die Gemeinde Steinhöfel als Ausrichterin des Landeserntefests 2016 im Rampenlicht. Auf der großen Bühne in Halle 21 auf dem Berliner Messegelände reichten Bürgermeisterin Renate Wels und Horst Wittig, Ortsvorsteher von Beerfelde, Schauplatz des Festes im vergangenen September, den symbolischen Staffelstab weiter an das Spreewald-Örtchen Raddusch, den diesjährigen Veranstalter des Festes.

Eine Frage drängte sich da auf: Was bleibt übrig, wenn der letzte Termin vorbei ist? "Wir sind immer noch richtig happy, dass uns das Fest so super gelungen ist", sagte Renate Wels. Wittig äußerte sich ganz ähnlich. "Es bleiben viele schöne Erinnerungen, auch daran, wie viele Engagierte uns bei der Organisation unterstützt haben." Und er kündigte an, im September "mit einer großen Mannschaft" nach Raddusch zu fahren.

Unmittelbar davor hatte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger aus Erkner auf der Bühne 21 Bäckermeister mit der Goldenen Brezel ausgezeichnet. Aus der Region wurde die Ehre Uwe Mahlkow aus Fürstenwalde und Günter Vetter aus Woltersdorf zuteil. Für Vetter war das schon fast Gewohnheit. Bereits seit mehr als zehn Jahren darf er damit für sich werben. "Dass Fachleute von außerhalb in unsere Backstube hineinschauen, ist wichtig, damit man nicht betriebsblind wird", sagte Vetter nach der Auszeichnung.

Untersucht werden Bäckereibetriebe, die die Goldende Brezel erhalten wollen, im Hinblick auf Qualität, Hygiene, Fortbildungen für die Mitarbeiter und auch die Beratung in den Filialen. Nach Angaben des Bäcker- und Konditoren-Landesverbands Berlin-Brandenburg ist die Zertifizierung die anspruchsvollste ihrer Art in Deutschland. Vetter will der Goldenen Brezel nun einen Ehrenplatz an seinem Stammhaus in der Vogelsdorfer Straße in Woltersdorf geben.

Vertreten bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse sind bis Sonntag aber auch Aussteller aus der Region. Am Stand der Brandengburger Kleinbrauereien wird Fürstenwalder Rathausbräu ausgeschenkt. Die Agrargenossenschaft Ranzig, die sich einen Stand mit dem Tourismusverband Seenland Oder-Spree teilt, präsentiert neue Salami- und Schinkensorten. "Nach der Markteinführung verkaufen wir diese auch in unserer Filiale in Fürstenwalde", kündigte der Vorstandsvorsitzende Frank Groß an. Am Stand der Stadt Storkow waren unter anderem Gastgeberverzeichnisse des Tourismusvereins Scharmützelsee gefragt. "Wir haben schon Hefte nachlegen müssen", sagte Mitarbeiterin Stefanie Lemcke.