Polizei findet per Zufall Hunderte Schlüssel

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Jede Menge Wohnungs-, Haus-, Fahrrad- und Autoschlüssel sowie Handys haben Polizeibeamte bei der Durchsuchung einer Wohnung in Sachsenhausen per Zufall gefunden. Denn gerufen worden waren die Beamten am Sonntag um 9.45 Uhr eigentlich, weil Zeugen einen Mann auf den Gleisen am Bahnhof Sachsenhausen gesehen hatten und befürchteten, dass dieser verwirrt sei. Tatsächlich konnten die Beamten der Schutz- und Bundespolizei den Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, von den Gleisen holen und dadurch vor Schaden bewahren.