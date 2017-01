Schulmodelle jetzt erproben

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Von der Uckermark bis Elbe-Elster gibt es für die kommenden Jahre erst einmal Entwarnung in Sachen Schulsterben. Die Planungen sind zwar noch nicht überall abgeschlossen, aber es zeichnet sich offenbar ab, dass die jetzigen Grundschulstandorte in den kommenden Jahren nicht bedroht sind.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546767/

Eine Expertenkommission hatte jedoch schon 2013 vorhergesagt, dass ab dem kommenden Jahrzehnt wieder zehn bis 20 Schulen in ihrer Existenz bedroht sein könnten. Damals wurde davor gewarnt, dass beispielsweise die Uckermark keine weitere Ausdünnung des Netzes vertragen kann. Für die Politik, die in fünfjährigen Legislaturperioden denkt, lag die Gefahr aber offenbar in zu weiter Ferne. Jedenfalls widmet sich das Bildungsministerium zurzeit anderen Schwerpunkten.

Stattdessen beschäftigt sich die Enquetekommission des Landtages für die Entwicklung des ländlichen Raumes auch mit der Frage, wie Schulstandorte erhalten werden können. Also noch ein Bericht, nochmals Empfehlungen - und dann schauen doch alle wieder zu, was passiert, wenn die lang prognostizierten Entwicklungen tatsächlich eintreffen? Ulrich Thiessen