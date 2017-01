Auf dem Sprung

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Zweifel an der Kanzlerkandidatur des SPD-Vorsitzenden schwinden mit jedem Tag. Weil das so ist, geht es nicht mehr um die Frage, ob Sigmar Gabriel von seinem Erstzugriffsrecht Gebrauch macht, sondern darum, wie er sich optimal in Stellung bringt gegen Angela Merkel, die trotz Kritik selbst in der eigenen Parteifamilie nur schwer zu bezwingen scheint.