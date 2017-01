Ende einer erfolgreichen Ära

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546769/

Sigurdsson führte die Mannschaft zurück in die Weltspitze; sie wurde vor einem Jahr Europameister und im Sommer Olympia-Dritter. Auch bei der WM hinterließ die Auswahl einen starken Eindruck, das belegen die fünf zum Teil souveränen Vorrundensiege. Es gehört zum Reiz des Sports, besonders in K.o.-Spielen, dass manchmal auch der Außenseiter überrascht, wo gerade im Handball einige Aktionen und ein überragender Torwart für die Entscheidung sorgen können.

Und doch muss aufgearbeitet werden, was gegen Katar schiefgelaufen ist. 20 Treffer sind einfach zu wenig. Viele Spieler wirkten unkonzentriert, fast als dächten sie ans Viertel- oder sogar Halbfinale womöglich gegen Gastgeber Frankreich. Doch auch Sigurdsson fiel in der entscheidenden Phase kein Kniff ein. So ist die Enttäuschung groß, aber das Vermächtnis des Trainers ist noch viel größer.Philipp Kaiser