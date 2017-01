Ditib steht vor einer Zerreißprobe

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Stoßwellen nach dem versuchten Putsch in der Türkei sind in Deutschland angekommen. Sie erschüttern das Miteinander von Staat und der Vertretung vieler türkischer Muslime, Ditib (türkisch-islamische Anstalt für Religion), empfindlich. Wie umgehen mit einem Verband, der Imame hat, die in Moscheen Anhänger der Gülen-Bewegung ausspionieren und sich damit zum Vollstrecker türkischer Politik auf deutschem Boden machen? Der Verdacht wiegt schwer, auch wenn er sich vermutlich nur auf wenige Vorbeter bezieht. Denn er stellt die bisherige Kooperation in Frage.

Seit vielen Jahren ist Ditib der wichtigste Ansprechpartner für die deutsche Regierung bei Fragen der Integration. Der Verband gilt als dialogfreudig und aufgeschlossen, der türkische Islam als gemäßigt. Von ihm geht keine Aufstachelung zum Terror aus. Seine Imame ermutigten in Gefängnissen nicht zum Dschihad, sondern sind als Korrektiv im Gespräch mit inhaftierten Fanatikern unverzichtbar. Deshalb ist der Verband festes Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, wirkt bei der Gestaltung von islamischem Religionsunterricht mit.

Doch relativiert das nicht die Spionagevorwürfe. Sie machen ein Problem sichtbar: die Abhängigkeit von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. In Ankara wird die Musik ersonnen, die Moscheen in Deutschland spielen. Imame werden von der Türkei entsandt und finanziert. Die Diyanet gibt Freitagspredigten vor und kontrolliert sie. Auch die Religionsattachés an den Botschaften üben Einfluss aus. Sie sind nicht nur aufs engste mit der Staats- und Regierungsspitze in der Türkei verbunden, sondern auch mit Ditib in Deutschland.

Diese Staatsnähe ist das Problem, vor allem seit Präsident Erdogan nach Allmacht strebt. Wer nicht denkt wie er, ist ein Feind. Anhänger des Predigers Gülen auf jeden Fall. Doch auch Kurden hierzulande sprechen inzwischen von einem "vergifteten Klima". Ditib stellt das vor eine schwierige Frage: Wem gilt die Loyalität - dem Staat, in dem die Mitglieder leben, oder der Türkei, aus der Vorgängergenerationen stammen?

Beides hat Folgen. Wer sich als verlängerter Arm Ankaras versteht, kann für die Bundesregierung kein Partner auf Augenhöhe sein. Wer sich als Vertreter der in Deutschland lebenden Muslime begreift, kann nicht am Gängelband Ankaras bleiben. Das berührt auch finanzielle Abhängigkeiten. Die Spionagevorwürfe stellen Ditib vor eine Zerreißprobe.