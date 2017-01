Reif für die Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Kreishaus, Gesundheitsamt, Montagvormittag: Der sechsjährige Milan aus Eberswalde wird aufgerufen. Mitarbeiterin Kerstin Keller begrüßt den Schützling sowie dessen Vater. "Wen hast du denn mitgebracht?", fragt die Schwester mit Blick auf das kleine Kuscheltier. "Mein Krokodil." Der Papa übergibt sogleich den Impfausweis sowie das Nachweisheft für die Vorsorgeuntersuchungen. Und Milan darf auf die Waage steigen: 20 Kilogramm, bei 1,17 Meter. Und dann geht es auch schon los - mit den ersten Tests. Milan muss beispielsweise zählen. Kein Problem für den Schützling. Bis 20 klappt das schon reibungslos. Wenig später folgt der Junge Kerstin Keller zum Hörtest.

Derweil hat Katharina Deja, stellvertretende Amtsärztin, ihren nächsten "Patienten" aufgerufen. Ein Junge, der ebenfalls Milan heißt. Der Fünfjährige hat die erste Station bei Kerstin Keller bereits absolviert. Nun die Vorstellung bei der Medizinerin. Auch hier zunächst ein paar Übungen. "Ich spreche dir Wörter vor, und du sprichst nach", erklärt Deja dem Buben. "Wie ein Papagei." Das erste Wort: Lamalu, dann Netapor, Mesuratis. Alles komisch. Aber der kleine Milan schafft's. Mit anfänglicher Unterstützung. Dann ist Grammatik dran, die Plural-Bildung. Ein Vogel, zwei? "Vögel", antwortet Milan. - Bevor Katharina Deja den Jungen untersucht, zwei sportliche Übungen: Einbeinstand und Standweitsprung. Milan stellt sich an die Linie - und Sprung. Zweiter Versuch, der geht weiter. "Prima", lobt die Ärztin. Minuten später sagt Katharina Deja zu Milan: "Du darfst ab September zur Schule gehen." Der Mutter gibt sie noch die Empfehlung, einen HNO-Arzt aufzusuchen. Beim Hörtest habe es eine kleine Auffälligkeit gegeben. Ansonsten sei alles im grünen Bereich. Altersgerecht entwickelt. Milan weiß auch schon, wo er zur Schule gehen wird ("An die Bürgel-Schule", so die prompte Antwort) und freut sich.

Kurze Pause: Pro Tag habe man etwa ein Dutzend potenzielle Abc-Schützen bestellt, sagt Katharina Deja. Bis Ende April müsse das Gesundheitsamt mit den Einschulungsuntersuchungen durch sein. Um die 1700 bis 1800 Kinder habe man dann gesehen. Zuvor haben die Eltern ihre Sprösslinge, die zwischen dem 1. Oktober 2010 und dem 30. September 2011 geboren sind, an der jeweiligen Grundschule angemeldet. Neben den Ärzten prüfen auch die Direktoren die künftigen Erstklässler, testen den Entwicklungsstand. Sie würden letztlich entscheiden, so Katharina Deja.

Die schulmedizinische Untersuchung erfolge seit einigen Jahren auf der Grundlage eines landesweit einheitlichen Tests: eines sozial-pädagogischen Entwicklungsscreenings. Alle Gesundheitsämter würden nach diesem Standard verfahren. "So ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse in Brandenburg gegeben", erklärt die stellvertretende Amtsärztin. Im Fokus der Untersuchung stehen - neben der körperlichen Untersuchung - die sogenannten schulischen Vorläuferfähigkeiten. Beispielsweise die selektive Aufmerksamkeit. Immerhin müssen die Schützlinge in der Schule in der Regel 45 Minuten still sitzen und sich konzentrieren. Es geht um visuelle Wahrnehmung, um Grobmotorik (deshalb der Einbeinstand) und um die muskuläre Verfassung. "Der Standweitsprung wurde aus diesem Grund neu ins Programm aufgenommen", so die Medizinerin. Und es geht natürlich um die sprachliche Entwicklung, um den Wortschatz und Grammatik."Nach wie vor der Hauptgrund für Rückstellungen", wie die Ärztin aus Erfahrung weiß.

Insgesamt drei Mediziner des Barnimer Gesundheitsamtes sind für die Schuleingangsuntersuchungen im Einsatz. In Eberswalde wie auch in Bernau. Danach ginge es nahtlos weiter - mit Kita-Untersuchungen und den Schulabgängern. "Daneben bieten wir auch die Entwicklungssprechstunde an", sagt die Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen.