Reisen gegen Vorurteile

"Europa ist ein toller Kontinent mit vielfältigen Möglichkeiten", sagt Carsten F. Hiller, Jugendkoordinator beim SPI Jugend-Team Beeskow. Deswegen findet er auch, dass noch mehr junge Menschen Europa kennenlernen sollten - unabhängig von ihrem Elternhaus. Europa kennenlernen heißt für ihn konkret: Jugendliche sollen über Landesgrenzen hinweg reisen und sich auch hierzulande beispielsweise bei internationalen Jugendtreffen begegnen und austauschen. "Das sind Erfahrungen fürs Leben", meint der Sozialarbeiter. Erfahrungen, die helfen sollen, Vorurteile abzubauen und internationale Freundschaften zu schließen.

Um die "grenzüberschreitende Jugendmobilität", so die Formulierung in einer entsprechenden Handlungsempfehlung des Kinder- und Jugendausschusses des Landes Brandenburg aus dem vergangenen Jahr, zu fördern, wurde ein Pilotprojekt in der Region auf den Weg gebracht. Die Städte Beeskow und Friedland sollen gemeinsam mit den Gemeinden Tauche und Rietz-Neuendorf erproben, wie sich städtischer und ländlicher Raum vernetzen können, um mehr Jugendlichen zu ermöglichen, Europa kennenzulernen. Das erklärte Ziel: "EU-Mobilität als Teil der Strategie in der Jugendarbeit weiterzuentwickeln", informiert Hiller.

Er denkt den Anspruch aus dem Bildungsministerium in der Region mit seinen drei Partnern vor allem pragmatisch. "Wir erfinden nichts Neues", stellt er klar. Vielmehr gehe es nun darum, die Projekte, die jeder einzelne Partner bereits auf den Weg gebracht hat, sinnvoll zu verknüpfen. Es geht um Kontakte und um Ressourcen. Jugendreisen sollten zum Beispiel nicht daran scheitern, dass nicht genügend Mitarbeiter zur Betreuung der jungen Menschen zur Verfügung stehen oder kein eigener Bus zum Reisen vorhanden ist. "Am Ende geht es darum, positive Erfahrungen zu vermitteln", so Hiller.

Unterstützt wird das Pilotprojekt zwei Jahre lang mit jährlich 7500 Euro. Wann genau Projektstart ist, steht noch nicht fest. Vorgespräche mit den Bürgermeistern und den Jugendsozialarbeitern fanden bereits im vergangenen Jahr statt. Nun müssen zunächst Parlamentsbeschlüsse aller vier Partner vorliegen, das heißt die Stadtverordneten und Gemeindevertreter müssen der Handlungsempfehlung zustimmen. Dann wird darüber beraten, wofür das Geld im Einzelnen verwendet wird. Die Co-Finanzierung des Projektes übernehmen die vier Partner. "Das finanzielle Risiko für jeden einzelnen ist gering", sagt Hiller. 750 Euro im Jahr müssen demnach gemeinsam aufgewendet werden. Würde der Betrag gleichmäßig verteilt, wären das weniger als 200 Euro für jeden. Tatsächlich wird die Summe für die Gemeinden geringer ausfallen, weil Beeskow einen größeren Teil übernehmen wird.

Gerade derzeit sei Europa ein wichtiges Gut. Entsprechend der Annahme, dass man schützt, was man kennt, sieht der Jugendkoordinator im Austausch eine Möglichkeit, europakritischen Stimmen zu begegnen. "Der Wert von Europa wird völlig unterschätzt", findet Hiller. Er zählt auf: das weitestgehend friedliche Zusammenleben auf dem Kontinent, das freie Reisen im europäischen Raum - oftmals ohne Geld umtauschen zu müssen. "Das sind Errungenschaft, die nach 1945 nicht selbstverständlich sind."