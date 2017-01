Saxofon-Quartett bestes Ensemble im Teilnehmerfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das Saxofon-Quartett der Musikschule Beeskow hat bei "Jugend Musiziert" in Eberswalde die beste Leistung aller teilnehmenden Ensembles gezeigt. Marc Schumann, Marie Graßmel, Sophie Larski und Jakob Noack erzielten beim Regionalwettbewerb Nord-Ost am Wochenende die volle Zahl von 25 Punkten. Zusätzlich konnte das Quartett den Sonderpreis des Wettbewerbs entgegennehmen.

Die jungen Trompeter Georg Reichardt (l.) und Sören Liedtke haben in Eberswalde einen Ersten Preis errungen. © Andreas Gora

Die jungen Saxofonisten spielten in der Kategorie "Bläser-Ensemble Holz" anspruchsvolle klassische und moderne Stücke, wie "Souvenirs d' Amsterdam" von Francis Coiteux und "The fairy Queen" von Henry Purcell. "Das gute Abschneiden des Saxofon-Quartetts freut mich ganz besonders, denn die vier Musiker gehen aus dem Jugend-Blas-Orchester hervor. Dieser Erfolg strahlt natürlich auf das ganze Orchester ab", so der Leiter der Beeskower Musikschule Jürgen Wesner.

Ebenfalls volle Punktzahl erhielt das Trio mit Marie-Antonia Schwebe (Saxofon), Katharina Horn (Querflöte) und Moritz Michalski (Klavier), Sie waren in der Kategorie "Neue Musik" beim Regionalwettbewerb West in Rathenow angetreten.

In Eberswalde waren auch drei junge Pianistinnen sehr erfolgreich. Marie-Luise Reichardt, Sophie-Charlotte Reichardt und Emely Baum erhielten für ihre Leistungen an den Tasten jeweils 23 Punkte. "Dass gleich drei Teilnehmer aus der Beeskower Musikschule in der Kategorie Klavier zum Landeswettbewerb delegiert werden, gab es noch nie", freut sich Wesner.

21 Punkte, und damit einen Ersten Preis, errang das Trompeten-Duo Georg Reichardt/Sören Liedtke. Sie waren in Eberswalde in der Kategorie "Bläser-Ensemble Blech" angetreten.

Die jüngste Teilnehmerin der Beeskower Musikschule im Regionalwettbewerb Nord-Ost war Anna Stellke. Die erst sechs Jahre alte Klavierspielerin errang bei ihrem ersten Auftritt von "Jugend Musiziert" prompt 21 von 25 möglichen Punkten.

Mit mehr als 23 Punkten ziehen die jungen Musiker das Ticket für die Teilnahme am Landeswettbewerb von "Jugend Musiziert", der vom 23. bis 25. März in Cottbus ausgetragen wird.