Toter im Schleusenbecken gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546775/

Die Szene wirkte gespenstisch: Im Halbdunkel an der Schleuse flackerten überall die Blaulichter der Einsatzfahrzeuge der Woltersdorfer Feuerwehr. Über den Zugang neben der Freiarchenbrücke fuhren einige Autos auf das Gelände der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, um näher an den eigentlichen Einsatzort zu kommen. Der war, von der Schleusenbrücke aus gesehen, vorn links an dem Schubverband, der in der 65 Meter langen Schleusenkammer festsaß. Dort hängten Feuerwehrleute Sichtschutz zur Straße, dahinter bauten sie starke Scheinwerfer auf, um die Suche zu erleichtern.

Wie der Dienstgruppenleiter in der Polizeidirektion Fürstenwalde am Abend mitteilte, war schon gegen 14.30 Uhr eine leblose Person gemeldet worden. Der Körper war möglicherweise in die Schiffsschraube geraten. Bei der Polizei war das Vorkommnis vorläufig als Unfall eingestuft worden.

Die Woltersdorfer Feuerwehr kam zum Einsatz, am späteren Nachmittag wurden die Taucher der Grünheider Feuerwehr dazu geholt. Gegen 17.30 Uhr schickte die Leitstelle den Gerätewagen Atemschutz der Fürstenwalder Feuerwehr nach Woltersdorf, um die Versorgung der Einsatzkräfte zu übernehmen - Anzeichen dafür, dass sich die Feuerwehrleute auf einen längeren Einsatz einrichteten.