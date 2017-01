Unfall mit 2,5 Promille

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bei einer Unfallaufnahme in der Kirchhofstraße fand die Polizei am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, schnell ein Indiz, weshalb es zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen war. Der 28-jährige Fahrer eines Pkw Dacias war nach bisherigen Erkenntnissen aus der Seelower Straße kommend nach rechts in die Kirchhofstraße abgebogen. Dort prallte er gegen einen Pkw Mitsubishi. Die Polizeibeamten bemerkten, dass der Dacia-Fahrer nach Alkohol roch. Ein Test ergab 2,5 Promille. Sie stellten daraufhin seinen Führerschein sicher und begleitete den Mann zur Blutprobe. Der Sachschaden beträgt geschätzte 2000 Euro.