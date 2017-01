Wahlkreise neu zugeschnitten

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Wegen der in Brandenburg sehr unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung sind die Wahlkreise für die Bundestagswahl neu zugeschnitten worden. Da eine Überschreitung des Richtwerts um mehr als 25 Prozent drohte, wurde die Gemeinde Großbeeren aus dem Wahlkreis 61 (Potsdam-Potsdam-Mittelmark II-Teltow-Fläming II) herausgelöst und dem Wahlkreis 62 (Dahme-Spreewald-Teltow-Fläming III-Oberspreewald-Lausitz) zugeordnet, wie Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag mitteilte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546777/

Wegen Unterschreitung des Durchschnitts um mehr als 25 Prozent wurden zudem das Amt Biesenthal-Barnim und die Gemeinde Wandlitz dem Wahlkreis 57 statt dem Wahlkreis 59 zugeordnet. Die Stadt Nauen (bisher Wahlkreis 58) und das Amt Nennhausen im Havelland (bisher Wahlkreis 60) wanderten in den Wahlkreis 56. Der Landeswahlleiter hat zudem eine Karte erstellt, in der alle zehn Wahlkreise in Brandenburg verzeichnet sind. Sie wird nun den Parteien und Behörden zur Verfügung gestellt und soll auch im Internet abrufbar sein. Die Bundestagswahl wird in diesem Jahr voraussichtlich am 24. September stattfinden.

www.wahlen.brandenburg.de