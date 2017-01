Lernlabore statt Frontalunterricht

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Als Schulgemeinschaft hat sich am Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes die Grund- und Oberschule Müllrose präsentiert. Sowohl künftige Erstklässler als auch Siebtklässler nutzten die Chance, sich die Bildungseinrichtung an der Jahnstraße anzusehen und waren begeistert.

"Doch, ist ganz gut hier", findet Kay Luna, die im Biologieraum der Müllroser Schule gerade interessiert durchs Mikroskop schaut. Sie sei zwar gerade erst mit ihrer Mutter gekommen, aber doch, sie könne sich vorstellen, künftig hier zu lernen. Dass sie dafür jeden Tag mit dem Bus von Neuzelle nach Müllrose und auch wieder zurückfahren müsste, das stört die Sechstklässlerin nicht. "Die Zeit geht doch schnell um", ist sie überzeugt. Kürzer wäre für sie der Weg zur Oberschule in Neuzelle. "Aber da war schon alles voll", erklärt Kay Lunas Mutter. Und die Gesamtschule in Eisenhüttenstadt sei schlicht zu groß. Dort gibt es 700 Schüler, in Müllrose 480.

Die Oberschule hat bereits jetzt Schüler aus Friedland, Frankfurt, Eisenhüttenstadt und natürlich dem Schlaubetal. In der Grundschule ist das Einzugsgebiet zwar nicht ganz so groß, aber auch dort gibt es Jungen und Mädchen, die etwas weitere Schulwege haben. Laura Haenicke zum Beispiel. Die junge Dame aus Biegen ist seit der ersten Klasse an der Müllroser Schule und schwärmt in den höchsten Tönen. "Es ist toll, wie die Lehrer hier unterrichten", sagt die Zehntklässlerin, die im Chemielabor gerade mit anderen Seife hergestellt hat. "Wir können uns hier ausprobieren und Selbstständigkeit spielt eine große Rolle." Für Laura Haenicke ist nach der zehnten Klasse aber nicht Schluss mit der Schulbank. Sie wird am Oberstufenzentrum in Frankfurt ihr Abitur machen. Die Noten dafür hat sie.

An diesem Tag stellen die Schüler auch unter Beweis, dass sie alle zusammengehören - egal, ob erste oder zehnte Klasse. "Bei uns spielt es keine Rolle, in welchem Jahrgang man ist, das hier ist eine Schulgemeinschaft", betont Schulleiter Michael Weiß. Und deshalb turnen die Jüngsten hier ganz selbstverständlich zwischen den Großen herum.

In einem Nebengebäude aber geht es etwas ruhiger zu. Da laufen nämlich die Schuleingangsgespräche für die künftigen Erstklässler. 56 haben sich bereits angemeldet. Manche Eltern holen sich sogar schon Tipps für den Tag der Einschulung, wollen wissen, wie lange die Festveranstaltung dauern wird, um das Mittag im Restaurant bestellen zu können.

Am Sonnabend muss natürlich auch niemand hungern. Für die Besucher gibt es Snacks und die können sie zwischendurch auch gut gebrauchen. Denn zu sehen und zu erfahren gibt es auf mehreren Etagen viel - zum Beispiel über Arbeitsgemeinschaften wie Schach oder aber über die sogenannte Schule im Aufbruch. In Müllrose wird seit etwa einem Jahr nämlich nach einer ganz speziellen Methode unterrichtet. In den Naturwissenschaften gibt es Lernlabore. Das heißt, die Schüler lernen in Trimestern. Da stehen dann beispielsweise nicht nur ein paar Unterrichtstunden Chemie pro Woche auf dem Stundenplan, sondern zwölf Wochen am Stück. Und für Deutsch, Mathe und Englisch gibt es Lernlabore, wodurch ein individuelleres Lernprogramm möglich ist. An den Lehrplan hält man sich natürlich trotzdem. "Das ist nicht so ein Frontalunterricht", erklärt Laura Haenicke. Der Spaß ist den Schülern auch am Tag der offenen Tür anzumerken. Und sogar der ein oder andere Ehemalige schaut vorbei. "Das ist immer wieder schön zu sehen, was aus denen geworden ist", sagt Michael Weiß.