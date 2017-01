Gute Aussichten für Grundschulen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Seit Beginn des Jahrzehnts wurden zwölf Grundschulen in Brandenburg aufgelöst. Zurzeit schreiben die Landkreise ihre Schulentwicklungspläne fort. In den meisten Regionen geht man davon aus, dass die Standorte erhalten bleiben können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546779/

Für die Uckermark sieht Landrat Dietmar Schulze (SPD) bis zum Ende des Jahrzehnts keine Standorte in Gefahr. Die Vorarbeiten zum Schulentwicklungsplan, der die nächsten fünf Jahre umfasst, haben keine drohenden Schließungen aufgezeigt. In den nordöstlichen Teilen des Landkreises trägt der Zuzug junger polnischer Familien zur Sicherung der Grundschulen bei, sagt der Landrat. Allerdings warnt er, dass es auch mal unverhofft kommen kann. Im noch aktuellen Schulentwicklungskonzept war auch keine Schulschließung vorgesehen. Und dann wurden die Eltern und Kommunalpolitiker im Örtchen Schmölln von der Entwicklung überholt und die Schule musste 2012 geschlossen werden.

Auch in der Prignitz, in Ostprignitz-Ruppin, Elbe-Elster und Oder-Spree geht man von Stabilität in der Schulenwicklung aus. In Märkisch-Oderland konnte die Grundschule in Golzow vor zwei Jahren die Neueinschulung sichern, weil Flüchtlingsfamilien aufgenommen wurden. Inzwischen ist man im Landratsamt in Seelow davon überzeugt, dass sowohl die Golzower Schule als auch die anderen Einrichtungen im dünnbesiedelten Oderbruch die nächsten Jahre keine Schwierigkeiten haben werden.

Das Problem Schulsterben ist damit aber nicht vom Tisch. Das demografische Echo, also die Nachwirkungen der geringen Geburtenraten in den 90er-Jahren und die Abwanderung können ab 2022 wieder Grundschulen in Gefahr bringen, ist sich Landrat Schulze sicher.

Bis zum Jahr 2013 tagte unter der Federführung des Bildungsministeriums eine Kommission, die sich mit der Zukunft der Grundschulen beschäftigte. Der Abschlussbericht, der beispielsweise Filialschulen vorschlug oder Lösungen, bei denen wenigstens die ersten vier Jahre am alten Standort erhalten bleiben, wurde dankend entgegengenommen und verschwand dann in den Archiven. Die Grünen im Landtag fragten mehrfach nach der Umsetzung der Empfehlungen, ohne befriedigende Antworten zu erhalten.

Auch Denise Sommer, Vorsitzende des Grundschulverbandes Brandenburg, vermisst vorausschauendes Handeln. Sie verweist auf den langjährigen Modellversuch Kleine Grundschule, der gezeigt hat, dass mit jahrgangsübergreifenden Unterricht bei weniger Schülern sinnvoll unterrichtet werden kann. Zurzeit gibt es 25 Kleine Grundschulen mit und ohne jahrgangsübergreifendem Unterricht im Land. Ihre Zahl blieb in den zurückliegenden Jahren konstant - während gleichzeitig zwölf Schulen vom Netz gingen. Denise Sommer findet, dass seitens des Bildungsministeriums nicht genügend für die Kleine Grundschule geworben wurde. Im Landtag vermutet man finanzielle Überlegungen dahinter. Je mehr Lehrer wenige Schüler unterrichten, desto höher die Ausgaben.

Geringe Schülerzahlen sind jedoch nicht überall das Problem. Im Berliner Umland wurden seit 2010 acht neue Grundschulen eröffnet. Weitere befinden sich in Bau oder in Planung. Für Denise Sommer geht es aber oft zu langsam. Sie wünscht sich eine Obergrenze von 23 Schülern in den Klassen. Das Argument des Bildungsministeriums, dass guter Unterricht nicht von der Klassengröße, sondern vom Pädagogen abhängt, kann sie nicht nachvollziehen. (Mit Adleraugen)