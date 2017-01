Wanderung durch Lebuser Winterland

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Am Sonntag trafen sich viele Lebuser, darunter auch zahlreiche Familien mit Großeltern und Kindern, am Info-Punkt im Kulturhaus, um an der zehnten Winterwanderung der örtlichen Naturfreunde teilzunehmen. In diesem Jahr stand der Ausflug durch Lebus und in seine Umgebung unter dem Motto: "Geheimnisse alter Handelsstraßen". Einige Wege durch die Stadt gehörten bis in das 19. Jahrhundert zur damals bestehenden wichtigen Nord-Süd- Handelstraße, die von Leipzig über Frankfurt und Lebus bis nach Stettin (Szczecin) reichte.