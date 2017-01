Seelows Kicker zum Auftakt mit Remis

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Dieser Aufgalopp darf sich sehen lassen: Im ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die am 17. Februar startende Rückrunde der Fußball-Oberliga Nord haben sich die Kicker von Victoria Seelow vor heimischer Kulisse vom polnischen Drittligisten Stilon Gorzow mit einem Remis getrennt. Die abwechslungsreichen 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz in der Kreisstadt endeten für die Elf um Spielertrainer Sebastian Jankowski mit einem 1:1. Die Gäste erwischten in der von beiden Seiten intensiv geführten Partie den besseren Auftakt. Folgerichtig gingen sie in Führung. Für den Ausgleich sorgte wenig später Seelows Toni Mielke. "Das war zum Start ins neue Jahr ein gelungener Auftritt", zeigte sich Seelows Vereinschef Roland Bienwald durchaus zufrieden.