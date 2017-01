Auszeichnung für Oberförster Dietrich Mehl

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Der Leiter der Landeswaldoberförsterei Reiersdorf, Dietrich Mehl, ist am Freitag im Rahmen der Internationalen Grünen Woche mit der Waldmedaille des Naturschutzbundes (Nabu) geehrt worden. Mehl ist verantwortlich für rund 25 000 Hektar Wälder, Moore und Wiesen, die im Eigentum des Landes stehen. Zu seinem Zuständigkeitbereich zählen auch die Reviere Kappe, Wesendorf, Wolfsgarten und Vogelsang.

In Berlin geehrt: Oberförster Dietrich Mehl

Der Nabu ehrt mit dieser Auszeichnung das vorbildliche Wirken Dietrich Mehls für den Waldnaturschutz. Der Oberforstrat ist seit vielen Jahren Leiter einer Oberförsterei, die Wälder in der Uckermark, im Norden Oberhavels und in der Schorfheide bewirtschaftet. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat er sich intensiv um eine naturnahe Forstwirtschaft verdient gemacht. Das Team verbindet in vorbildlicher Weise Waldwirtschaft und Naturschutz zu einem naturnahen Waldbaus.

"Oberforstrat Mehl und seinem Team ist es in den vergangenen 20 Jahren gelungen, strukturreiche und vielfältige Wälder in der Schorfheide und der Uckermark zu entwickeln, die eine hohe wirtschaftliche Wertschöpfung ermöglichen und gleichzeitig vielfältige Lebensräume entstehen lassen", betonte Brandenburgs Agrar- und Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde im Rahmen der Preisverleihung. Das besondere Augenmerk Mehls gelte dabei den Buchenwäldern des nordostdeutschen Tieflands. Die artenreichen und zugleich produktiven Mischwälder werden von vielen Experten und Exkursionen besucht.

"Die Auszeichnung von Dietrich Mehl zeigt, dass die in Brandenburg mit der Waldvision 2030 angestrebte langfristige Waldentwicklung keine Utopie ist, sondern sich bereits innerhalb einer Förstergeneration deutliche Veränderungen im Wald erreichen lassen", erklärte Staatssekretärin Schilde. Die Entwicklung strukturreicher und vielfältiger Wälder, der Schutz des Waldbodens und eine nachhaltige Holznutzung bei konsequentem Jagdmanagement lassen vielfältige Lebensräume entstehen, die ihresgleichen suchen. Gleichzeitig sind solche Wälder begehrte Erholungsorte und bieten über Generationen hinweg Möglichkeiten zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe.