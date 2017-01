Angst vor vermeintlichem ScharfschÃ¼tzen

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Angst und Schrecken verbreitete am Sonnabend um 16.45 Uhr ein Mann mit einem Gewehr auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Schönfließer Straße in Glienicke. Zeugen hatten den Mann für einen Heckenschützen gehalten, da sich am Gewehr ein Zielfernrohr und ein Stativ befanden. Auch wollen Zeugen Schüsse gehört haben. Die nach Glienicke gerufenen Beamten konnten den Mann zwar auf dem auf dem Dach nicht mehr sehen. Jedoch gelang es ihnen, seinen Namen und die Wohnung zu ermitteln. Darin wurde tatsächlich ein Gasdruckluftgewehr festgestellt, für das der Mann keinen Waffenschein vorweisen konnte. Ermittelt wird nun gegen den 26-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Gewehr wurde beschlagnahmt.