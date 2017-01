Mehr Wohlbefinden erlernen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Mehr als 100 Besucher fanden sich am Sonntag in der neuen Cafeteria des Krankenhauses ein, um die Vorlesung zum Thema "Biofeedback in der Schmerztherapie" von Dr. Martina Blümel zu hören.

Der Begriff Biofeedback setzt sich aus Leben (altgriechisch) und Rückmeldung (englisch) zusammen. Wie die Oberärztin des Krankenhauses erläuterte, geht es darum, mit Lernprozessen körperliche Funktionen und damit das Wohlbefinden zu verbessern. Dazu nutzt man ein Gerät, dass bestimmte Körperfunktionen sichtbar macht. Über am Körper angebrachte Sensoren werden diese am Computer durch Linien abgebildet. Allein die bewusste Wahrnehmung soll dem Patient zeigen, wie sich körpereigene Prozesse anfühlen. So der verhaltenstherapeutische Ansatz. Endziel der vom Yoga stammenden Theorie ist die Beeinflussung von Körperfunktionen ohne elektronische Hilfe.

Unter anderem werden Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfunktion, Muskelaktivität, Gehirnströme sowie Hauttemperatur und -widerstand gemessen. Durch die kontinuierliche, optische und akustische Rückmeldung von Körperfunktionen wirkt Biofeedback spezifisch auf jede Funktion ein, die für eine Genesung wichtig ist.

So ist es möglich, hohen Blutdruck durch ein Training zur Kontrolle der Atemfrequenz sowie die Synchronisierung von Atmung und Herzschlag zu senken. Dazu kann die Behandlungstechnik zum Beispiel bei Schmerzsyndromen (Spannungskopfschmerz, Migräne, chronischen Rückenschmerzen), Inkontinenz, ADHS, Epilepsie und Angststörungen eingesetzt werden. Außerdem findet Biofeedback beim Mentaltraining in Spitzensport und Wirtschaft Anwendung. Leider werden die Kosten einer Therapie nicht von der Krankenkasse übernommen, informierte Martina Blümel. "Schon beim einmaligen Messen kann man viele Ideen mitnehmen, wo man selbst ansetzen kann. So erlernt man neue Verhaltensweisen", sagte die Inhaberin einer Praxis für Hypnose, Coaching und Biofeedback. "Es geht darum, die Lebensqualität zu erhöhen."

Infos unter: www.biofeedback-bluemel.de