Lokomotive besprÃ¼ht

Velten (HGA) Fast 1 000 Euro Schaden beträgt der Sachschaden, den zwei Sprayer anrichteten, indem sie eine Lokomotive und zwei Waggons mit Farbe besprühten. Ein Wachschützer hatte die beiden Personen am Montag um 8.20 Uhr auf dem Gelände der Firma Stadtler an der Bötzower Straße in Velten entdeckt. Als die Täter den Wachschützer sahen, ergriffen sie die Flucht. Sie versuchten noch, die Spraydosen zu verstecken, doch wurden diese in der Nähe des Tatortes im Gebüsch bei der Fahndung gefunden und sichergestellt. Die unbekannten Sprayer konnten fliehen. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.