Altlandsbergs Frauen weiter gut dabei

Geglänzt haben die Grün-Weißen diesmal allerdings nicht. Eher im Gegenteil. Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich der Favorit schwer. Und in der Startphase bekam man eine Frau überhaupt nicht in den Griff. Eine, vor der Trainer Andy Nötzel nach dem Video-Studium des Salzuflener Spiels in Markranstädt noch ausdrücklich gewarnt hatte. Nina Jacobkersting hatte dort in Sachsen zehnmal getroffen. Gegen den MTV brachte die ranke Rückraum-Allrounderin ein kleines Kunststück fertig. Bis zum 6:4 in der 12. Minute warf sie alle sechs Tore für die Gastgeberinnen. Neun wurden es insgesamt.

Üblicherweise reagiert man in solchen Fällen mit einer Pressdeckung. Doch beim MTV hielt man an der 3:2:1-Abwehrvariante fest. Warum? "Mir ist lieber, eine bei den Gegnerinnen wirft die Tore und wir haben alle anderen im Griff", so Coach Andy Nötzel. "Das hat ja letztendlich auch geklappt und wir bekamen im Spielverlauf auch Nina Jacobkersting recht gut unter Kontrolle."

So befreite sich der MTV auch aus einem 7:10-Rückstand und glich bis zur Pause noch zum 12:12 aus. "Unser Problem war heute nicht die Abwehr. Die funktionierte gut", sagte Nötzel nach seinem zweiten Pflichtspiel als Altlandsberger Trainer weiter. "Das Problem war der Angriff. Da waren 23 Fehlwürfe sowie zwölf Technik- und Regelfehler eine ganz schlechte Quote."

Man hatte lange Mühe, Ordnung ins eigene Spiel zu bringen. "Das lag sicherlich auch an einer 60 Minuten lang gegen Martyna Rupp praktizierten Manndeckung, die uns zunächst zu schaffen machte", gab Nötzel zu. Aber schließlich wurden die Lösungen doch noch gefunden.

Lucyna Trzczak gelang in der 37. Minute mit dem 16:15 die erste MTV-Führung. Rechtsaußen Mandy Gramattke rückte zeitweise in den Rückraum und konnte mit zahlreichen klugen Ideen gefallen. Und schließlich drehte auch Sophie Lütke, die in der ersten Halbzeit noch mit sich und der Welt geschimpft hatte, wie gewohnt auf. Dem Team-Kapitän, dem die Fußverletzung aus dem Zirndorf-Spiel auch noch zu schaffen machte, stellte in der 44. Minute mit dem Treffer zum 20:17 erstmals eine Drei-Tore-Führung her. Undsie legte zum 21:17, 22:18 und 23:19 nach. Lucy Trzczak (24:19/51.) sorgte schließlich für die Vorentscheidung.

"Für die Entwicklung in der zweiten Halbzeit, vor allem für die kämpferische Leistung, habe ich die Mannschaft schließlich gelobt", sagte Nötzel. Aber nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel. Kommenden Sonnabend geht es nach Markranstädt, zum sehr heimstarken Aufsteiger. Da muss man von der ersten Minute an voll auf Touren kommen. Und vor allem die Fehlerquote minimal halten. Sonst ist dort nichts zu holen. MTV Altlandsberg: Jenny Haß, Jennifer Höft - Anne-Christine Miniers 5, Sophie Lütke 7, Martyna Rupp 2, Mandy Gramattke 3, Monique Günther 4/1, Lucyna Trzczak 5; Melanie Wüstner 1, Bernadet Mudri, Luisa Ludewig