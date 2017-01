Polizeibericht Schwedt vom 23.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau. Die Fälle, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgeben und so an Informationen über mögliche Opfer oder Zutritt zu deren Wohnungen zu erlangen, häufen sich in der Region. Diesmal probierte jemand die Masche bei einer 63-jährigen Prenzlauerin. Ein angeblicher Polizist teilte ihr am Sonntagabend am Telefon mit, dass in ihrer Straße gerade ein Auto gestoppt worden ist, in dessen Kofferraum Einbruchswerkzeug gefunden wurde. Er müsse nun wissen, ob sie Bargeld und Wertsachen im Haus habe und wie es um ihre persönlichen Lebensumstände stehe – alles nur, um ihr Schutz garantieren zu können. Als die Seniorin, die ihn durchschaute, sagte, dass sie persönlich bei der Polizei erscheinen werde, meldete sich der falsche Polizist nicht mehr.

Handfester Streit um Mädchen

Schwedt. Der Streit um ein Mädchen hat am Sonnabendabend in Schwedt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen geführt. In einem Einkaufszentrum waren die beiden zunächst in Streit geraten, der schnell ausartete. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Streithähne wurden samt ihrer zehn Begleiter des Hauses verwiesen. Noch auf dem Außengelände stieß der Jüngere den anderen vom Fahrrad und schlug auf ihn ein. Sein Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und am Bein. Grund des Streits, so die Polizei, sei nach ersten Ermittlungen das hartnäckige Umwerben eines Mädchens durch den 14-Jährigen, was dem Älteren so gar nicht gefallen habe.

16-Jährige schlagen auf Jugendliche ein

Eberswalde. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Eberswalde gegen zwei 16-Jährige. Die waren am Sonnabend mit drei anderen Jugendlichen in Streit geraten, hatten diese nach Verlassen des Busses mit Fäusten und Füßen traktiert und verschwanden. Auch die Polizisten, die die Angreifer noch in der Nähe stellen konnten, wurden von den beiden beschimpft und körperlich attackiert. Die Polizisten nahmen sie in Gewahrsam und übergaben sie später ihren Eltern.