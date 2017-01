Polizeibericht Eberswalde vom 23.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Eberswalde gegen zwei 16-Jährige. Die waren am Sonnabend mit drei anderen Jugendlichen in Streit geraten, hatten diese nach Verlassen des Busses mit Fäusten und Füßen traktiert und waren dann verschwunden. Auch die Polizisten, die die Angreifer noch in der Nähe stellen konnten, wurden von den beiden verbal und körperlich angegangen. Die Beamten nahmen sie daraufhin in Gewahrsam und übergaben sie später ihren Eltern.

Angreiferzückt Pistole

Hohenfinow. Ein gemeinsamer Umtrunk hat für einen 21-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in Hohenfinow ein schmerzhaftes Ende genommen. Er und ein 16-Jähriger hatten in der Niederfinower Straße erst gemeinsam Alkohol konsumiert und waren dann in Streit geraten. Der Jüngere bedrohte den anderen mit einer Schreckschusspistole und schlug derart zu, dass sein Opfer ins Krankenhaus musste. Der Jugendliche wurde von Polizisten gestellt und in Gewahrsam genommen. Einen gültigen Waffenschein hatte er nicht – dafür muss er sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Promille-Fahreringestoppt

Eberswalde. Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am späten Sonntagabend in der Eberswalder Straße in Eberswalde gestoppt. Eine erste Messung bei der 32-Jährigen ergab einen Wert von 1,73 Promille.In der Nacht zum Montag wurde außerdem ein 22-Jähriger mit Drogen erwischt. Beamte hatten den Barnimer gegen 1.30 Uhr in der Fritz-Weineck-Straße kontrolliert – und dabei den richtigen Riecher be-wiesen. Der Mann gab zu, Drogen bei sich zu haben und musste sie herausrücken.