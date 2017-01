Polizeibericht Neuruppin vom 23.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Weil er offenbar schon seit mehreren Monaten keinen Unterhalt mehr für sie zahlte, hat eine 19-jährige Neuruppinerin am Sonntagabend Strafanzeige gegen ihren leiblichen Vater erstattet. Der ihr entstandene Schaden wird auf zirka 1 500 Euro geschätzt.

Transporterbesprüht

Neuruppin (RA) Ein weißer Transporter ist am Wochenende an der Franz-Mehring-Straße in Neuruppin mit blauer Farbe besprüht. Der unleserliche Schriftzug in einer Größe von etwa einem mal 0,6 Meter wurde am Sonntagmorgen von Nutzer des Wagens bemerkt. Der Sachschaden wird mit etwa 200 Euro angegeben.