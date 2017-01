Polizeibericht Gransee vom 23.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (moz) Rheinsberg (GZ) In Dorf Zechlin bei Rheinsberg wurde am Sonntag gegen 5.30 Uhr ein BMW festgestellt, der in der Nacht zuvor offenbar gegen einen Mast der Telekom gefahren war und einen zweiten Mast niederriss. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mietwagen, der ordentlich verschlossen, dessen Fahrer aber nicht vor Ort war. Während der Bergung erschien der 37-jährige Nutzer, ein Hotelgast. Angaben wollte er nicht machen. Den Fahrzeugschlüssel habe er verlegt oder verloren. Ermittelt wird nun wegen Unfallflucht sowie des Verdachts der unbefugten Benutzung des Pkw. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 6 000 Euro.