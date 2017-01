Polizeibericht Freienwalde vom 23.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546796/

Neuenhagen. Zu kurz war der Bremsweg für einen Audi-Fahrer am Sonntagabend. Der Fahrer prallte gegen einen vor ihm zum Stehen gekommenen VW Polo. Die Wucht des Aufpralls sorgte dafür, dass der Polo gegen das vor ihm stehende Auto knallte. Der Pkw mit polnischem Kennzeichen hatte kurz zuvor an der Kreuzung Neuenhagen/Altglietzen gebremst, obwohl die Ampel grün zeigte. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Mit Fäusten und Füßen attackiert

Eberswalde. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonnabend zwischen zwei 16-Jährigen und drei anderen Jugendlichen. Nach Verlassen eines Busses in der Boldtstraße attackierten die 16-Jährigen ihre Kontrahenten. Die Polizeibeamten fanden sie später. Auch sie wurden von dem Duo verbal und körperlich angegriffen. Die Teenager wurden daraufhin in Gewahrsam genommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.