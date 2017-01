Polizeibericht Strausberg vom 23.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg. Im Blumberger Weg haben Unbekannte das Zufahrtstor zu einem Firmengelände sowie zwei Tore zu einer Lagerhalle aufgebrochen, die von mehreren Firmen genutzt wird. Daraus fehlten am Freitagmorgen hochwertige Mess- und Computertechnik sowie zwei Rüttelplatten. Schaden: 43 700 Euro.

Fassadebeschmiert

Hönow. Am Wochenenden wurden die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Straße am Grünzug mit schwarzer und grüner Farbe beschmiert. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von 1000 Euro an.

Diebeim Keller

Altlandsberg. Unbekannte sind zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag in mehrere Keller in der Straße des Friedens eingebrochen. Daraus fehlten Gartengeräte, wie Kärcher und Kettensägen und Haushaltsgeräte. Schaden: 750 Euro.