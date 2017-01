Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 23.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

In der Franz-Mehring-Straße haben Polizisten am Sonntagnachmittag den Fahrer eines Pkw Audi kontrolliert. Ein Drogenschnelltest schlug dabei positiv an. Dem 31-Jährigen wurde deshalb die weitere Fahrt untersagt. Er erhielt eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Schusslöcher im Fenster entdeckt

In Eisenhüttenstadt haben Mieter einer Wohnung in der dritten Etage eines Hauses an der Fritz-Heckert-Straße entdeckt, dass eine Fensterscheibe vier Einschusslöcher hat. Als Tatzeit kommt der Sonntag von null bis 19.30 Uhr in Frage. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Straße Halbe Stadt. Am Mittwoch wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in Markendorf auf der Wildbahn gemessen.

