Polizeibericht Seelow vom 23.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546799/

Diedersdorf. In Diedersdorf, an der Kreuzung zur Waldsiedlung stießen aufgrund eines Vorfahrtsfehlers am Sonntagabend ein Audi und ein Saab zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werde. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa7 000 Euro.

Fenster beschädigt

Golzow. Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht zum Freitag ein Fenster an der Rückseite eines Gebäudes in der Seelower Straße aufzubrechen. Sie hinterließen einen Schaden von ungefähr 200 Euro.