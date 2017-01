Woidke macht beim BER auf Optimismus

artikel-ansicht/dg/0/

Blankenfelde-Mahlow (MOZ) Mit gezwungen wirkendem Optimismus hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) auf die Nachricht vom erneut geplatzten Eröffnungstermin des Flughafens in Schönefeld (Dahme-Spreewald) reagiert. Er sei überzeugt, dass das jetzt aufgetauchte Problem gelöst werden kann", sagte Woidke im Flughafenausschuss des Brandenburger Landtages. Von den Problemen bei der elektronischen Steuerung von Brandschutztüren sei er in der zweiten Januarhälfte informiert worden.