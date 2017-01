Feinstaub sorgt für Abbiegeverbot

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (gro) Wegen erhöhter Feinstaubwerte am Messpunkt Leipziger Straße ist am Montag erstmals wieder die umstrittene Zwangsumleitung bei Feinstaubbelastung aktiviert worden. Damit verbunden ist ein Linksabbiegeverbot an der Kreuzung Leipziger- /Heinrich-Hildebrand-Straße. Viele Autofahrer ignorierten dieses Verbot aber und bogen in Richtung Zentrum ab, um sich den Umweg über Weinbergweg und Markendorfer Straße zu sparen.