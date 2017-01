Erfolgreiche Hüftwürfe und taktische Fehler

artikel-ansicht/dg/0/

In der U 10 männlich brachte der Polizeisportverein im Limit bis 26 kg seine zwei jüngsten Judoka, Roman Ostrowsky und Rubin Wittsack, an den Start. Mit 26 Kämpfern war es die Gewichtsklasse mit den meisten Aktiven. Beide Frankfurter gewannen ihren Auftaktkampf nach nur wenigen Sekunden, doch für Rubin war nach zwei folgenden Niederlagen der Wettkampf zu Ende. Roman kämpfte sich bis in den Finaleinzug. Dort verlor er knapp und wurde am Ende Fünfter.

Lenny Schultka (30 kg) überzeugte in den ersten beiden Kämpfen, die er jeweils mit einem Hüftwurf gewann. Nach zwei Niederlagen war für ihn der Wettkampf mit Rang 7 beendet. Schwergewichtler (+42 kg) Ian Lahn holte sich den zweiten Platz, Neven Ramm wurde Dritter.

Noch besser machten es die Mädchen der Altersklasse U 10. Leichtgewicht Liv-Grete Schubert (22 kg) besiegte in ihren zwei Kämpfen ihre Gegnerin nach wenigen Sekunden und freute sich über die Goldmedaille. Im Limit bis 24 kg erkämpfte Selina Seifert den dritten Platz. Livia Bartz (30 kg) verschenkte den Medaillenrang durch einen taktischen Fehler und wurde am Ende Fünfte.

Freuen konnten sich die Eltern und Trainer über Charlotte Röder und Kim Zingelmann (beide 33 kg), die ihre Gegnerinnen aus Berlin durch technisches und taktisches Judo besiegten und das Finale unter sich ausmachten, welches Charlotte siegreich gestaltete. Am Ende erreichten die PSV-Mädchen unter 18 Mannschaften Platz 2 in der Teamwertung.

In der U12 besiegte Lenny Seifert (29 kg) alle seine Gegner vor der Zeit und wurde Erster. Bennett Mendel (42 kg) holte sich den zweiten Platz. Eng ging es in der Mannschaftswertung zu, da viele Vereine Medaillen errungen hatten. Doch für die Frankfurter Jungen, von denen einige vorzeitig ausgeschieden waren, reichte es ebenfalls für Platz 2 in der Teamwertung.

Bei den Mädchen der U12 besiegte Michelle Grünke (26 kg) ihre zwei Gegnerinnen aus Berlin mit dem Hüft- und Schulterwurf und erkämpfte die Goldmedaille. Starke Gegnerinnen in der Vorrunde räumte Anni Kahl (33 kg) aus dem Weg. Im Finale traf sie auf Sara Hübner. Die Sprembergerin konnte die packende Begegnung knapp gewinnen, Anni belohnte ihre feinen Leistungen mit Platz 2.

Eine Überraschung war Katja Grech (plus 42 kg), die erst seit September Judo bestreitet und in der Vorrunde drei Berliner Gegnerinnen besiegte. Erst im Finale musste sie sich geschlagen geben.

weitere Plätze:

U10: 5. Platz Lindsay Koar (-24 kg), Tina Bartel (-40 kg), U12: 5. Platz Josie Karras (-30 kg)