Durch die Klarinette gesungen

Frankfur (Oder) (MOZ) on den ganz Großen haben es fast alle getan und zwar von A bis Z. Von Brian Adams und Tori Amos, über Shirley Bassey, Joe Cocker, Elton John, Amy Winehouse, Steve Wonder bis Frank Zappa. Sie alle haben sich bei den Beatles bedient. Brian Wilson, das musikalische Superhirn der Beach Boys, sagte einmal nichts habe ihn und seine nichts so sehr beeinflusst wie die Fab Four. Der geniale Jazz-Pianist Count Bassie hat 1966 und 1970 zwei Beatles-Cover-Alben aufgenommen. Der Jazz hat das musikalische Potenzial dieser Musik schon sehr früh erkannt, das nun auch Giro Feidmann zusammen mit dem Rastrelli Cello Quartett ausforscht. "Feidmann Playes Beatles" heißt die Platte, die sie miteinander aufgenommen haben. Offiziell erscheint sie am 3. Februar. Zu hören gab es diese Musik schon jetzt. Am Sonntagabend spielten Feidmann, seine Cellisten und das Jerusalem Duo in der Konzerthalle von Frankfurt (Oder).

Die Beatles und Streichinstrumente - ganz neu ist das nicht. Sie selbst hatten "Yesterday" 1965 mit Streichern untermalt. Ein Jahr später nahmen sie "Eleanor Rigby" ohne E-Gitarren und Schlagzeug, dafür allein von einem Streichquartett begleitet auf. Der vor einem Jahr gestorbene Musik-Produzent George Martin hatte die Idee zu dieser für einen Pop-Song ungewöhnlichen Instrumentierung. Etwa zur gleichen Zeit, als er mit seinem Faible für klassische Musik den Horizont seiner Jungs erweiterte, entdeckte ein klassisch ausgebildeter Orchestermusiker die Beatles für sich: Giora Feidmann.

Seit mehr als 50 Jahren bewundert der Klarinettist und Klezmer-Experte ihre Musik. Hin und wieder, sagt er, habe er mal etwas davon in seinen Programmen untergebracht. Es wurde also Zeit, sich dieser Liebe mal ganz ausschließlich zu widmen. Er spielt - auf der Platte und bei dem Konzert - ein Best-of der Supernummern aus der Lennon/McCartney-Hitfabrik: "Yesterday", "A Hard Days Night", "Let It Be", "Eleanor Rigby", "Michelle", "All My Loving" und "Norwegian Wood", bei dem sich im Original George Harrisons Sitar in die Gitarrenklänge mischt.

Solche ungewöhnlichen Einfälle parieren Feidmann und seine Kollegen mit Virtuosität. Es ist wie bei einer Jazz-Session. Es fängt mit der Melodie an und wandert über bunt ausgemalte Akkorde ins Fantastische. Hier aber hört man außerdem mit, dass der 1936 in Argentinien geborene Feidmann den Tango im Blut hat und seine Klarinette nicht nur spielt, sondern durch sie singt. Manchmal macht er ordentlich Dampf, bei "If I Fell" und "Michelle" ist er gefühlvoll, als würde er die Melodie streicheln. Wenn er den Songs außerdem eine tiefe Wärme mitgeben will, wechselt er zur melancholisch murmelnden Bassklarinette.

Trotzdem: Es sind vor allem die Cellisten, die diesem Programm die Farbigkeit schenken. In einer seiner Ansagen, die er immer wieder zwischen die Lieder schiebt, lobt Feidmann sie als das beste Cello-Quartett der Welt. Was sonst. Die drei Russen Kira Kraftzoff, Mikhail Degtjareff, Krill Timofeev und der Weißrusse Sergio Drabkin flüstern, rocken, grooven, swingen zu den Beatles-Klassikern und kitzeln - diesmal ohne Feidmann - den Blues aus "Dizzy Miss Lizzy". Den Song hatten sich die Beatles von Larry Williams geborgt.

Und dann gibt es bei dem Konzert noch ein weiteres Zwischenspiel ohne den Meister. Im zweiten Teil holt er das Jerusalem Duo auf die Bühne. Das sind Feidmanns Enkelin Hila Ofek an der Harfe und André Tsirlin (Sopransaxophon). Die beiden haben durch Zufall zueinander gefunden. Er war für ein Engagement eingesprungen, weil Ofeks Flötenspieler verhindert war. Sie haben schnell gemerkt, dass Harfe und Saxophon gut zusammenpassen - und sind inzwischen auch privat ein Paar, zu dessen wichtigsten musikalischen Inspirationsquellen Giro Feidmann gehört. Er wiederum ist sehr fürsorglich ihnen gegenüber. Als das Publikum nicht aufhören will zu klatschen, bittet er um Entschuldigung. "Aber die Enkelkinder müssen ins Bett."

Die Zuhörer waren berauscht von den zwei George-Harrison-Kompositionen (While My Giutar Gently Weeps" und "Something"), die Hila Ofek und ihr Partner in das Programm eingebaut haben. Es war, als würden sich Harfe und Saxophon bei diesen Duetten umarmen.

Konnten sich das Publikum vom Jerusalem Duo schon so schwer lösen, wollte es alle sechs Musiker am Ende erst recht nicht nach Hause lassen. Als sie alle zusammen am Schluss "Hey Jude" spielten, die Musik wie ein Wasserfall aus sich herausfließen ließen und Kira Kraftzoff sein Cello gegen die E-Gitarre tauschte, sprangen die Leute von den Sitzen. Klatschten und sangen mit. Und manche gingen sogar singend nach Hause. "Nah, nanah, nanananahhh - hey Jude!".