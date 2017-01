Favorisierte Paare erfüllen ihre Rollen

artikel-ansicht/dg/0/

Auf der Bahn in Neustadt/Dosse traten sechs Damenpaare und 17 Herrendoppel an. In Fehrbellin, wo das Mixed ausgetragen wurde, waren zehn Paare auf der Bahn. In Neustadt taten sich alle Paare schwer, um gute Resultate zu erzielen. Die Herren begannen am Sonnabend und zunächst setzten sich Nico Witter/Benjamin Münchow vom Bundesligisten SV 90 Fehrbellin mit 846 Holz an die Spitze - am Ende sollte dies zu Platz drei reichen. Mathias Metzdorf und Benjamin Münchow vom SV 90 kamen auf 841 Holz und das reichte für die Qualifikation zur Regionalmeisterschaft.

Im letzten Block trafen Teams der ersten und zweiten Bundesliga aufeinander. Dirk Sperling mit Daniel Neumann vom SV 90 bekamen die Anlage nach Anfangsschwierigkeiten in den Griff und setzten sich mit 860 Holz klar durch. Frank Pabst und Bernd Klatt vom BBC 91 schoben sich noch mit 847 Holz auf den zweiten Platz. Bestes Doppel aus den unteren Spielklassen wurde Thorsten Foltin/Axel Eggert von Schwarz-Rot Neustadt mit 827 Holz auf Platz sechs.

Bei den Damen waren nur sechs Paare in Neustadt, und auch hier hatten die Keglerinnen mit den Tücken der Bahn zu kämpfen. Nicole Liebert und Kerstin Stephan vom BBC 91 kamen am besten zurecht. Mit 827 Holz wurden sie ganz klar Meister. Um Platz zwei musste ein Stechen her, denn Meike Erdmann/Kathrin Hildebrandt vom SV 90 hatten mit 811 Holz die gleiche Zahl erreicht wie Sylke Jäkel/Heike Lebrun vom BBC. Bei den Zusatzwürfen zeigte sich das BBC-Doppel treffsicherer.

Am Sonntag kämpften auf der Fehrbelliner-Bahn zehn Paare um den Mixed-Meister. Wie im vorigen Jahr setzten sich Sissy Wianke mit Mathias Metzdorf vom SV 90 mit 877 Holz durch.Auch die Silbermedaille blieb beim Gastgeber SV 90. Kathrin Hildebrandt und Nico Witter kamen auf 875 Hölzer. Platz drei sicherte sich das BBC-Paar Sylke Jäkel/Axel Wolter mit 872 Holz.Hier qualifizierten sich nur die beiden Erstplatzierten für die Regionalmeisterschaften.